Çocuk istismarını hakaret olarak kullanan Gültekin Uysal özür diledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yanıt verirken ‘çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi’ ifadesini kullanan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, özür diledi.

Gültekin Uysal özür diledi. (CHP)

Uysal Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları yazdı: “Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum Ümit Özdağ tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum.”

Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum. — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) February 1, 2023

‘Çocuk istismarı’nı hakaret olarak kullandı

Altılı masayı eleştiren Ümit Özdağ, şöyle demişti: “Altılı masanın kurmaylarına soruyorum. Sizi, ‘Tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız’ demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?”

Uysal, Özdağ’ın bu açıklamasına dün gece Twitter’dan yazılı bir açıklamayla yanıt vermişti. Uysal, kısa süre sonra sildiği açıklamada Özdağ’ı etiketleyerek şunları demişti: “Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin ‘bir darbecinin çocuğu olma’ travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!”

DP genel başkanının açıklamada çocuk istismarını aşağılama amaçlı kullanması, sosyal medyada infial yaratmış; çok sayıda eleştiri gelmişti.