Akşam Postası / 1 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | İkinci barış görüşmesi yarın

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde altıncı gün.

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Zeytinliklerdeki maden faaliyetine şartlı izin

Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek.

En kapsamlı iklim raporu: Türkiye iklim krizinde de Avrupa’nın en kırılgan ülkesi

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), tarafından kabul edilen ‘İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve Kırılganlık’ başlıklı yeni raporda ‘dünyanın çoklu iklim tehlikeleriyle karşı karşıya kalacağı’ belirtildi.

Elektrikteki düzenleme faturayı yüzde 14 düşürecekmiş: 32 milyon aboneyi kapsıyor

Elektrikteki kademeli fatura sisteminde asgari kullanım kotasının artırılması ve KDV indiriminin, faturaya yüzde 14’lük indirim olarak yansıyacağı öngörüldü.

Bankacıların hesabı: Kurda ’14 barajı’nı tutmak için 4 milyar dolar rezerv harcandı

Dolar/TL, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla geçen hafta 14,62 seviyesine kadar yükselip haftayı kamu desteğiyle 14 seviyesinin altında tamamladıktan sonra yatay seyir izledi.

Fitch uyardı: Enflasyon ‘yaygın ve kalıcı’

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre küresel enflasyondaki hızlanma yaygın ve kalıcı.

Murat Sevinç yazdı: Mutabakat metnini, abartmaya da küçümsemeye de gerek yok (1)

Türkiye fazlaca umutlanmak için de tümüyle umutsuzluğa kapılmak için de yanlış toprak. Parti genel başkanlarından ziyade, kendimize, topluma, toplumsal hareketlere, kamuoyu baskısına, emek hareketine, kadın hareketine, insan hakları mücadelesine güvenmek, herhalde çok daha makul bir tutum.

Bakan Koca, salgınla ilgili ‘beklenen’ açıklamaya hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla ilgili ‘bir süredir beklenen açıklama’yı yarın duyuracağını bildirdi.

Hekimlerden 10 acil talep

14-15 Mart’ta bütün sağlık kurumlarında g(ö)reve gidecek hekimler 10 acil taleplerini açıkladı.

Hindistan’da Erdoğan’la ilişkileri tartışılan İlker Aycı, Air India’ya CEO olmayacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) eski yönetim kurulu başkanı İlker Aycı, 1 Nisan itibariyle başlayacağı ilan edilen Air India CEO’luk görevini reddetti.

Fed’den güçlü faiz artışı beklentisi şimdilik rafa kalktı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonu sonrası ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz artışı beklentisi değişti. Piyasa aktörleri martta 50 baz puanlık faiz artışı seçeneğini rafa kaldırdı.