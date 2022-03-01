Hekimlerden 10 acil talep

MESUDE ERŞAN

14-15 Mart’ta bütün sağlık kurumlarında g(ö)reve gidecek hekimler 10 acil taleplerini açıkladı.

İlk sırada, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) önerdiği sağlıkta şiddet yasasının acilen yasalaşması yer aldı. Tutuksuz yargılama ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemelerinde cezaların sınırların üstüne çıkarılması istendi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı’nın, iş bırakanların anayasal suç işleyeceğini ve disiplin soruşturmasına konu edileceği yönündeki yazısının eylemlerinin ne kadar meşru ve yerinde olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Fincancı, hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti: “Söz vermeden, haklı olduğumuzu teslim edip herhangi bir düzenleme yapmadan ilerlemeleri, haklarımız için mücadele dışında başka seçeneğimiz bulunmadığını bir kez daha gösterdi.”

Topluma sağlık hakkına sahip çıkma çağrısı

Fincancı, eylemler nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşayanları TTB’ye başvurmaya çağırdı. Tükenen hekimlerin mesleklerini bırakması ve ülkeyi terk etmelerinin aslında toplumu da sağlıksızlığa ittiğini belirten Fincancı, şunları söyledi: “Hekimini, sağlık emekçisini korumayan toplumu da korumuyor elbette. Nasıl hekimleri salgınla baş başa bıraktılarsa, toplumu da baş başa bıraktılar. Ama tehdit etmekten de geri durmuyorlar. Bunlar hepimizin haklarıdır ve hepimizin talepleridir. Topluma da bu hak mücadelesine sahip çıkması, sağlık hakkı mücadelesinin bir parçası olması için çağrıda bulunuyoruz.”

‘Tahammülümüz kalmadı’

Fotoğraf: TTB

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, pandeminin herkese hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptığını gösterdiğini söyledi. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sistemin tüm yükünü hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çektiğini ve emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Saip, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. 81 ili temsil eden 65 tabip odamız ve 180 bin hekimin meslek örgütü TTB olarak sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte uzun süredir sağlık alanında yaşanan, bizi umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı haklarımız için, daha iyi bir sağlık ortamı için mücadele ediyoruz. Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM, etkili, yetkili herkese sesleniyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanındaki şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı.”

Saip hekimler için 10 acil taleplerini şöyle sıraladı:

1.TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalı.

2.Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı. Sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalı.

3.Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri ‘prim ödeme tavanı’ üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalı.

4.Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli. Tüm aile sağlığı merkezlerinin binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karşılanmalı. Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmeli.

5.Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri TTB’nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmeli.

6.Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15 bin lira, uzman hekimler için asgari 18 bin liraya çıkarılmalı.

7.Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.

8.Covid-19, illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7200 olmalı.

9.Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davalarıyla hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı.

10.Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmeli.