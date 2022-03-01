Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin altıncı günü | Putin ‘çözüm’ için şartlarını sıraladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da ‘çözüm’ için koşullarını açıkladı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde altıncı gün.

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02:00 Kremlin, Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘la görüşmesinde Ukrayna’da ‘çözüm’ için şartlarını sıraladığını aktardı: Ukrayna’nın tarafsız kalması, nazilerden arındırılması, silahsızlandırılması ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakının tanınması.

Zelenski: Rusya ekonomik olarak yok edilmeli

01:00 Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya ile müzakereler sürerken aynı anda Ukrayna’nın bombalandığını belirtti.

Ukrayna ve Rusya heyetleri dün Belarus sınırında bir araya gelmiş, sonuca varılamayan görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmişti.

“Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok” diyen Ukrayna lideri şu bilgileri aktardı: “Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık. Heyetimiz Kiev’e döndüğünde analizler yapacağız ve ikinci tur müzakerelerin nasıl yürütüleceğine karar vereceğiz.”

Zelenski ayrıca şunları söyledi: “Rus güçleri Harkiv’i roketlerle yoğun biçimde bombalıyor. Bu, açıkça savaş suçudur. Rusya ekonomik olarak yok edilmeli, insanlık kendini savunmasını bildiğini göstermeli. Sivillere saldıran bir ülke Birleşmiş Milletler üyesi olamaz. Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanlar, kanallar ve havaalanları kapatılmalı. Rusya enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmamalı.“