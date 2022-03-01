Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM’de konuşurken katılımcılar salonu terk etti

Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği Silahsızlanma Konferansı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un görüntülü mesajının yayınlanması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D — France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022

Rusya, geçen hafta başlayan Ukrayna işgalini durdurmaya dair hiçbir belirti göstermezken, ülkenin uluslararası düzeyde maruz kaldığı izolasyon da kuvvetlendi. Ukrayna’daki şiddetli çatışmalar ve Rus bombardımanı onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, yerinden edilen Ukraynalılarla ilgili kriz de devam ediyor.

Lavrov, konferansa gönderdiği video mesajda, bizzat katılmak istediğini fakat Avrupa Birliği’nin (AB) buna müsaade etmediğini belirtti.

Mesaj ekranda gösterilirken çoğu diplomat salonu terk etti.

Ukrayna temsilcisi, Yevheniia Filipenko protestodan dolayı diplomatlara teşekkür etti: “Bağımsızlıkları için savaşan Ukraynalılara bu harika destek gösterisi için çok teşekkür ederim.”

Ukrayna’nın BM temsilcisi Sergiy Kislitsiya da protestonun videosunu paylaşarak şunları yazdı: “Savaş suçlularının yoldan çıkmış çılgınlığına bu kadar maruz kalmamız yetti. Putin rejimi, sizi Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde dinleyeceğiz.”