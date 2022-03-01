Hindistan’da Erdoğan’la ilişkileri tartışılan İlker Aycı, Air India’ya CEO olmayacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) eski yönetim kurulu başkanı İlker Aycı, 1 Nisan itibariyle başlayacağı ilan edilen Air India CEO’luk görevini reddetti.

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Ocak sonunda THY’deki görevinden istifa eden Aycı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen bir isim ve 1994’teki belediye başkanlığı döneminde danışmanlığını yapmıştı.

Hindistan’da hükümete yakın milliyetçi bir grup, Aycı’nın Türkiye hükümetiyle ilişkilerini gerekçe göstererek, hükümeti Aycı’nın Air India’nın başına geçmesini engellemeye çağırmıştı.

Air India’yı bünyesinde bulunduran Tata Group sözcülerinden biri gelişmeyi Reuters ajansına doğrularken fazla detay vermedi.

Aycı bugün yayımladığı açıklamada, yeni görevinin Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilmeye çalışıldığını vurguladı: “Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.”