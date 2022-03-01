Elektrikteki düzenleme faturayı yüzde 14 düşürecekmiş: 32 milyon aboneyi kapsıyor

Elektrikteki kademeli fatura sisteminde asgari kullanım kotasının artırılması ve KDV indiriminin, faturaya yüzde 14’lük indirim olarak yansıyacağı öngörüldü.

Fotoğraf: AA

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Buna göre, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü ise yüzde 127 zamlı tarifeden hesaplanmaya başlamıştı. Şubattan itibaren 150 kilovatsaatlik sınır 210’a yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, meskenler ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü, ayrıca meskenlerdeki 210 kilovatsaatlik sınırın 240’a çıkarıldığını duyurmuştu.

Buna ek olarak, ticarethanelerde günlük 30 kilovatsaat, aylık da 900 kilovatsaate kadar tüketimi içeren kısmına yüzde 25 indirim uygulanacağı kaydedilmişti.

10 kişiden sekizi faydalanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni elektrik tarifesine ilişkin dün gece bilgilendirme yayınladı.

Buna göre bugünden itibaren mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş.

Düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesinin, yani mesken abonelerinin yüzde 81’inin bu dilimde yer alacağı dile getirildi.

‘Yüzde 14 indirim’

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14’ü bulacak.

EPDK’nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

İşyerlerinde durum ne?

Bu aydan itibaren ticarethaneler günlük 30 kilovatsaate tüketimde kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini -abonelerinin yüzde 91’ini- kapsayacak.

Yine 1 Mart’tan itibaren -iktisadi işletmeleri hariç- dernek ve vakıf merkezleri ile şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler artık mesken abone grubunda olacak.