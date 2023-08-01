Akşam Postası / 1 Ağustos 2023

Akbelen’de ağaç kıyımı havadan görüntülendi

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaç kıyımı sürüyor. Çevre aktivistleri kıyımı bir de havadan görüntüledi.

Motorine yeni zam: Benzini geçti

Motorine 1,10 lira zam geldi. Litresi 36,39 liraya yükseldi.

Anayasa Mahkemesi ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını öngören suçlarda sanığın beş yıl denetime tabi tutularak süre sonunda suçu işlememiş gibi sayılması şeklinde uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ilişkin yasal düzenlemenin iptaline karar verdi.

Hekim göçü: Temmuzda rekor sayıda belge talebi

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) iyi hal belgesi için başvuru sayısı bugüne kadarki en yüksek aylık değere ulaştı. Bu ay toplam 288 hekim bu belgeyi talep etti.

Bireysel kredi faizleri yükselecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil) risk ağırlığını yüzde 150’ye çıkardı. Yani bireysel kredide faizler yükselecek.

Ankara’da simit 10 lira

Ankara’da simit 10 liradan satılmaya başladı.

İstanbul’da yılbaşından bu yana 8,5 ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul valiliği, polisin 1 Ocak’tan bu yana kentte 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde yakaladığını bildirdi.

Borsa İstanbul’da yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün ortasında 7.296,57 puanla rekor seviyeyi gördü.

Koç Üniversitesi’ne ‘nihayet’ rektör atandı

Yaklaşık iki senedir vekaleten yönetilen Koç Üniversitesi’ne bugün rektör atandı.

İstanbul enflasyonu: Aylık yüzde 10’a yakın artış

İstanbul’da enflasyon aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olarak ölçüldü.