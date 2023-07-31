Ankara’da simidin fiyatı 10 TL oluyor

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da salıdan itibaren simidin 10 TL olacağını duyurdu.

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Seçimin ardından birçok ürüne zam üstüne zam geliyor.

ANKA‘nın haberine göre Ankara’da daha önce fiyatı 7 liraya yükseltilen simide yeniden zam geldi.

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, salıdan itibaren Ankara’da simidin 10 TL olacağını duyurdu.

Delibaş, zammın gerekçesini şöyle açıkladı:

“Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız.

Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.”