Anayasa Mahkemesi ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını öngören suçlarda sanığın beş yıl denetime tabi tutularak süre sonunda suçu işlememiş gibi sayılması şeklinde uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ilişkin yasal düzenlemenin iptaline karar verdi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi, ‘kasten yaralama’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından açılan bir ceza davasında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesinde düzenlenen ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’nın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için yüksek mahkemeye başvurdu.

Başvuruda, HAGB kararı verilmesiyle mağdurlar açısından yeterli giderim sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı ve devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremediği belirtilerek bunun Anayasa’nın 17’nci maddesine aykırı olduğu ileri sürüldü.

İptal istemini görüşen Anayasa Mahkemesi, HAGB’nin iptaline hükmetti. İptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.