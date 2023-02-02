Anayasa Mahkemesi’nde Erdoğan’ın adayı seçilemedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığına Zühtü Arslan, yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık için, üyeliğe getirdiği İrfan Fidan’ı istediği biliniyordu.

Zühtü Arslan. (Arşiv)

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlıkta görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.

Gazeteci Alican Uludağ’ın Twitter’dan aktardığına göre Zühtü Arslan sekiz oyla yeniden seçildi. İrfan Fidan’sa beş oy alabildi.

AYM başkanlığı için yeniden seçim sınırlaması olmasa da AYM üyelerinin görev süresi 12 yıl. Yani 2012’de üyeliğe, 2015’te de başkanlığa gelen Arslan başkanlık görevini yaklaşık bir buçuk yıl daha yürütecek.

Erdoğan tarafından üyeliğe atanan İrfan Fidan da başkanlık için adaylığını açıklamıştı. Adaylığına iktidar yanlısı üyelerin dahi karşı olduğu belirtilirken HDP’nin Hazine yardımlarına bloke konması kararının ucu ucuna alınmış olması iddiaya göre Saray’ı endişelendirmişti.

Yeniden aday olmayan Zühtü Arslan, Fidan’ın adaylığını duyurması sonrası yeniden aday olmuştu.