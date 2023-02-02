Erdoğan, ‘AYM gidiyor’ endişesiyle Fidan’a sarılmış

HDP’nin Hazine yardımlarına bloke konması kararının ucu ucuna alınmış olması iddiaya göre Saray’ı endişelendirdi. İddiaya göre, Saray mahkemede kontrolü elde tutabilsin diye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından üyeliğe atanan İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanlığı için adaylığını açıkladı.

AYM seçimleri Saray’ı harekete geçirdi. (AA)

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın başkanlıkta görev süresinin dolması nedeniyle 2 Şubat’ta başkanlık seçimi yapılacak.

Fidan’ın adaylığına iktidar yanlısı üyelerin dahi karşı olduğu belirtilirken, HDP’nin Hazine yardımlarına bloke konması kararının ucu ucuna alınmış olması iddiaya göre Saray’ı endişelendiriyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, konu hakkında ‘yargı çevrelerinden etkili bir ismin’ şunları söylediğini kaydetti: “Fidan’ın seçilmesi tartışma yaratacak. Mahkeme huzursuzluk yaşıyor. Zaten Fidan’ın Yargıtay’dan seçilmesine de tepki vardı. Şimdi ‘Mahkemenin geleneğinin olması lazım, kıdemsizler aday olmamalı’ diye konuluşuyor. Normalde, üyelerin aralarında istişare yapması, ‘Şu arkadaşta mutabakata vardık’ diyerek, ülkeyi rahatlatmaları gerekirdi. Fakat cumhurbaşkanının arzusu böyleymiş.”

Saymaz bunun nedenini de şöyle anlatıyor: “İddia o ki AYM’nin HDP davasında Hazine yardımına bloke konmasına yediye karşı sekiz oyla, yani ucu ucuna ‘Evet’ demesi Beştepe’yi telaşlandırdı. Yargı üyesine göre bu, ‘Mahkemenin gelecekte enteresan kararlar verebileceği endişesini doğurdu.’ Dolayısıyla Beştepe, ‘endişeleneceği’ kararların çıkmasın diye AYM’nin başında bir kayyum görmek istiyor.”