Hande Baladın’ı asitle tehdit eden zanlı tutuklandı

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atmakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa N. çıkarıldığı hakimlikçe ‘silahla tehdit’ suçundan cezaevine gönderildi.

Hande Baladın. (AA)

AA’nın haberine göre Baladın’a sosyal medya üzerinden “Yüzüne asit atarım” şeklinde tehditte bulunduğu iddia edilen Mustafa N, voleybolcunun İstanbul Başsavcılığına yaptığı şikayet sonucu başlatılan soruşturma kapsamında yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilen şüpheli soruşturma savcılığına çıkarıldı.

Kimlik tespitinde 31 yaşında olduğu belirlenen şüpheli hastane personeli olduğunu beyan etti.

Şüpheli Mustafa N, savcılıktaki ifadesinde, 2022’nin başından itibaren sosyal medya hesaplarına bir enerji içeceği markasının reklamlarının düşmeye başladığını, bu reklam linkleri kullanılarak kişisel bilgilerinin çalınacağından endişe duyduğunu belirtti.

Bu durumdan rahatsız olduğu için firmaya ulaşmaya çalıştığını ancak bir sonuç alamayınca firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın’a yazmaya başladığını öne süren şüpheli, bu süreçte milli voleybolcu Baladın’a duygusal bir yakınlık hissettiğini iddia etti.

Şüpheli, savcılıkta kendisine okunan tüm mesajları sosyal medyadan Baladın’a gönderdiğini kabul ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Amacım tehdit etmek değildi. Reklam linkleri yoluyla kişisel bilgilerimi ele geçirmelerini engellemekti. İki hafta önce firmanın binasına gitme nedenim yöneticilerle bu konuyla ilgili görüşmek istememdir. Üzerime atılı suçu anlattığım şekliyle kabul ediyorum.”

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mustafa N. ‘silahla tehdit’ suçundan tutuklandı.