Milli voleybolcu Hande Baladın’a asitli tehdit

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, ‘yüzüne asit atılmakla’ tehdit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sabah’ın aktardığına göre Mustafa N. ismindeki bir Instagram kullanıcısı, Türkiye’nin Milletler Ligi’nde şampiyon olmasından üç gün sonra Baladın’ı sosyal medya üzerinden tehdit etti. Habere göre söz konusu kullanıcı, Baladın’la herhangi bir iletişimi yokken tehditlere başladı.

Mustafa N., Baladın ve oynadığı Eczacıbaşı takımına yönelik şu ifadeleri kullandı:

*Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım.

*Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok

Can güvenliğinden endişe duyan milli voleybolcu, İstanbul savcılığına başvurdu.

Baladın, dilekçesinde şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirtip “Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.