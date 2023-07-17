Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi şampiyonu

2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Filenin Sultanları, ABD’nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin’le karşılaştı.
Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16’lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.
Maçın bitmesinin ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.
Kaptan Eda Erdem Dündar’ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda sevinçlerini gösterdi.
Milliler, şampiyonluğu kutladığı seyircilerle fotoğraf da çektirdi.
Melisa Vargas ‘en değerli oyuncu’
Oylamalarla Milletler Ligi‘nin en değerli oyuncusu Melisa Vargas seçildi.
Ligin rüya takımında ise en iyi orta oyuncu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi pasör çaprazında Melisa Vargas yer aldı.