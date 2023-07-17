Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi şampiyonu

2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

Fotoğraf: AA

Filenin Sultanları, ABD’nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin’le karşılaştı.

Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16’lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

📹 Sarıp sarıp baştan izlemek için bırakıyoruz.



🇹🇷 ŞAMPİYONLUK ANI! #FileninSultanları pic.twitter.com/yjlzSu20qg — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 17, 2023

Maçın bitmesinin ardından başantrenör Daniele Santarelli ve milliler şampiyonluğu salonda dans ederek kutladı.

🎶 "Elleeeer oynaaaasııııın elleeeeeeeeer"



🇹🇷 SANTARELLI BİLE OYUN HAVASI OYNUYOR pic.twitter.com/fqLXgLcA0r — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 17, 2023

Kaptan Eda Erdem Dündar’ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda sevinçlerini gösterdi.

Milliler, şampiyonluğu kutladığı seyircilerle fotoğraf da çektirdi.

Melisa Vargas ‘en değerli oyuncu’

Oylamalarla Milletler Ligi‘nin en değerli oyuncusu Melisa Vargas seçildi.

Ligin rüya takımında ise en iyi orta oyuncu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi pasör çaprazında Melisa Vargas yer aldı.