Motorine yeni zam: Benzini geçti

Motorine 1,10 lira zam geldi. Litresi 36,39 liraya yükseldi.
Benzin fiyatı ise 36,08 TL’de kaldı. Böylece motorin fiyatı benzin fiyatını geçti.
Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV’nin de dahil edilmesiyle artış litre fiyatlarına 6 lira olarak yansımıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira, motorin fiyatları 18,59 lira seviyesindeydi.