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Yaramazlara biraz batar!

Motorine yeni zam: Benzini geçti

Motorine 1,10 lira zam geldi. Litresi 36,39 liraya yükseldi.

Fotoğraf: AA

Benzin fiyatı ise 36,08 TL’de kaldı. Böylece motorin fiyatı benzin fiyatını geçti.


Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV’nin de dahil edilmesiyle artış litre fiyatlarına 6 lira olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira, motorin fiyatları 18,59 lira seviyesindeydi.

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