Almanya’da aşırı sağın ‘endişelendiren’ yükselişi sürüyor

Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) seçmen desteği artıyor. Son ankete göre AfD’nin oyu yüzde 21’e çıktı.

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Almanya’da İç İstihbarattan Sorumlu, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang, AfD içinde ılımlı siyasetçilerin etkisinin azaldığı ve anayasa karşıtı akımlarınsa etkisinin arttığı konusunda uyarmıştı.

Haldenwang ayrıca AfD’nin son parti toplantısında delegelerin gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için tartışmalı adaylar seçmesinin ‘endişe verici bir gelişme olduğunu’ söylemişti.

DW Türkçe’nin haberine göre Forsa Enstitüsü tarafından federal düzeyde hazırlanan son ankete göre AfD’nin oy oranı yüzde 21’e ulaştı. Bu, partinin şimdiye kadar anketlerde elde ettiği en yüksek oran.

Salı günü RTL ve ntv kanallarında yayınlanan Trendbarometer (Eğilim Ölçeği) programında açıklanan anket sonuçlarına göre AfD bir önceki haftaya kıyasla oy oranını iki puan artırdı.

Ankete göre Alman siyasetinde şu anda en büyük seçmen desteğine sahip olan muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik’ten (CSU) oluşan Birlik partileriyle bir önceki ankete göre iki puan kaybederek yüzde 25’e geriledi.

CDU/CSU ve AfD’nin oyları böylece birbirine hiç olmadığı kadar yakınlaştı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 4 olarak belirlendi.

İktidarın büyük ortağı SPD ise bir puan kaybederek yüzde 17’de kalırken, koalisyon ortağı Yeşiller bir puanlık artışla yüzde 15’e yükseldi.

Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 6, muhalefetteki Sol Parti’nin yüzde 5 olan oy oranları bu hafta da değişmedi.