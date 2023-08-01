Akbelen’de ağaç kıyımı havadan görüntülendi

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaç kıyımı sürüyor. Çevre aktivistleri kıyımı bir de havadan görüntüledi.

Video: İkizköy Çevre Komitesi

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı.

Eyleme geçen İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Valilik en son “İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” demişti.

Ama bölgede ağaç kesimi sürüyor. Nöbette bekleyen köylü ve çevreciler de jandarma tarafından ablukaya alındı.

Jandarma iletişimi kesmek için jammer da getirdi.

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

Hem çevre aktivistleri hem de yöre halkı direniş sürdürüyor.