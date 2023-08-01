Twitter binasındaki dev ‘X’ logosu şikayetler üzerine kaldırıldı

Twitter şirketinin ABD’nin San Francisco şehrindeki genel merkez binasının üzerinde bulunan dev, parlak X logosu bölge sakinlerinin şikayetiyle kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Sosyal medya şirketi Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın genel merkezdeki Twitter’ın logosunu ‘X’ ile değiştirmesinin yankıları sürüyor.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

San Francisco şehri yapı denetim dairesi, bölge sakinlerinden izinsiz yapılan logo değişikliğine dair 24 şikayet dilekçesi aldığını açıkladı. Yetkililer halkın, ‘X’ logosunun güvenli olmadığı ve etrafa yaydığı ışık nedeniyle şikayet ettiğini kaydetti.

Twitter’ın genel merkezindeki logo değişikliğine dair şikayetler ve izin tartışmaları sürerken klasik ‘kuş’ logosu yerine konan ‘X’ işareti kaldırıldı.

San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter’a ‘verilen tabela iznini ihlal’ gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Musk, Twitter’ın logosunu değiştirmişti

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik kuş logosunu X harfiyle değiştirmişti.

Twitter hesabının açıklamasına ‘X.com‘ yazan Musk, ‘X.com’ adresinin artık ‘twitter.com’a yönlendirdiğini duyurmuştu.