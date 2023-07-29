Twitter binasındaki logonun değiştirilmesine soruşturma

San Francisco şehir yönetimi, Elon Musk’ın Twitter binasındaki ‘kuş’ logosunu ‘X’ ile değiştirmesi hakkında, ‘verilen tabela iznini ihlal’ gerekçesiyle soruşturma açtı.

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın San Francisco’daki merkezi

Musk’ın, Twitter‘ın logosunu ‘X’ ile değiştirmesinin yankıları sürerken Twitter’ın San Francisco’da bulunan binasındaki ‘kuş’ logosu da kaldırılarak yerine dev bir ‘X’ logosu kondu.

Logo değişimi esnasında sokakta yeterli güvenlik önleminin alınmadığını söyleyen San Francisco polisi, çalışanlara müdahale etti.

San Francisco şehir yetkilileriyse kentteki binalarda bulunan sembol ya da harflerin değiştirilmesi ya da kaldırılmasının, hem tasarım hem de güvenlik nedeniyle izne tabi olduğunu belirterek ‘verilen tabela iznini ihlal’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.