Boğaziçi psikoloji bölüm başkanı gerekçesiz görevden alındı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Tekcan gerekçe belirtilmeden görevden alındı.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Tekcan, bölümdeki öğretim üyelerinin oybirliğiyle aldığı kararla ve dekanın da onayıyla Mart 2022’de bölüm başkanlığına asaleten atanmıştı.

Kasım 2022’deyse Tekcan görevden alınmış ama bölümdeki anabilim dalı başkanlarının görüşüyle aynı pozisyona bu sefer vekaleten atanmıştı.

Vekaleten görevlendirmeler en fazla altı oy olabiliyor. Tekcan, bu nedenle Mayıs 2023’te başkanlığa yeniden vekaleten atanmıştı.

25 Temmuz’daysa yani ikinci atamanın üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra Tekcan görevden alındı. Görevden alınmayla ilgili gerekçe gösterilmedi.

Tekcan’ı görevden alan kişiyse fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. İsmail Boz.

Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak 2022’de görevden alınmıştı. Mart 2022 başında bu fakültelerin başına, farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekanlar’ atanmıştı.

Boz da bu ‘kayyım dekanlardan’ biri. Boz’un şu anki kadrosu İstanbul Üniversitesi’nde.