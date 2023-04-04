Kendi açtığı kadroya atanan ‘kayyım dekan’ Boğaziçi’ni ayağa kaldırdı

Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü, iktisadi ve idari bilimler fakültesine dışarıdan atanan ‘kayyım dekan’ Murat Önder’in kendisi için açtırdığı adrese teslim profesörlük kadrosuna atanmasına tepki gösterdi.

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Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak 2022’de görevden alınmıştı. Mart 2022 başında, bu fakültelerin başına, farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekan’ atanmıştı.

Bu dekanlardan birisi de iktisadi ve idari bilimler fakültesine atanan, ‘siyaset bilimi ve kamu yönetimi’ alanında çalışan Prof. Dr. Murat Önder.

Kendine kadro açtırdı

Önder, dekan olarak atandıktan sonra üniversitenin senato ve yönetim kurulu üyesi oldu. Önder bunun haricinde kendi çeşitli zamanlarda fakültedeki üç bölümüne başkan olarak atamıştı. Kayyım dekan, son olarak da kendisini siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü yönetim bilimleri anabilim dalı başkanlığına atamıştı. Kendisinin ayrıca kalite komisyonu koordinatörlüğü görevi bulunuyor.

Önder, dekan olarak atandıktan ve senatoyla üniversite yönetim kurulu üyesi olduktan sonra buradaki gücünü kullanarak Ekim 2022’de siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü için kendi özelliklerini koydurttuğu bir kadro ilanı açtırdı.

Önder, depremin ikinci gününde üyesi olduğu üniversite yönetim kurulu kararıyla söz konusu kadroya atandı. Böylelikle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki kadrosunu Boğaziçi Üniversitesi’ne aldırmış oldu.

Haberlerimizi engeletti

Diken, Önder’in kendi özelliklerini koydurduğu bir kadro ilanı açtırdığını 8 Kasım 2022’de haberleştirmiş, üç gün sonra da haber erişime engellenmişti. Diken, Önder’in atanmasını da 1 Nisan 2023’te haberleştirdi.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü öğretim üyeleri bu duruma tepki gösterdi.

Öğretim üyelerinin yaptığı açıklamada kadro ilanının adrese teslim olduğu, ilanın açılmasında bölümün ve fakülte yönetim kurulunun onayının alınmadığı, kadronun usulsüz bir şekilde açıldığını belirtti. Öğretim üyeleri söz konusu sürecin liyakate dayalı işe alım süreçlerine gölge düşürüceğini dile getirdi.

Öğretim üyelerinin açıklaması şöyle: