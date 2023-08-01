Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil) risk ağırlığını yüzde 150’ye çıkardı. Yani bireysel kredide faizler yükselecek.

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BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik kredilerde sıkılaştırma adımları attı.

Kurul tarafından, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının; ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verildi.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda

taksitlendirme yapılmaması kararlaştırıldı.

Kurum, ihtiyaç kredileri (kredili mevduat hesapları dâhil), bireysel kredi kartlarının (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dâhil), tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının standart yaklaşımda yüzde 150 olarak uygulanacağını duyurdu.

Bireysel kredi faizleri yükselecek

BDDK ayrıca, konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil) risk ağırlığını yüzde 150’ye çıkardı. Bu sayede söz konusu faiz oranlarının artması sağlanacak. 2021’de risk ağırlıkları kartlarda 1-6 ay vadede yüzde 100, 6 aydan uzunlarda yüzde 150, ihtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadede yüzde 100, 12 aydan uzunlarda yüzde 150’ye yükseltilmişti. Taşıt kredilerinde risk ağırlığı yüzde 75’ti.