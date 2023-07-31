Kredi kartlarında taksit sınırlandırması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı harcamalarda taksitlendirmeyi kaldırdı.

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BDDK’nın açıklamasında kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı harcamalarda uygulanmamasına karar verildi. Söz konusu harcamalar artık taksitlendirilemeyecek.

Açıklamada ayrıca sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, binek araç kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve finansal kiralama işlemleri açısından artırıldığı da yer aldı.