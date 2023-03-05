Lüks gemiyle dünya turu kiralık evden hesaplı: Seyahat ucuz değil, kiralar pahalı!

Lüks bir gemiyle üç sene boyunca dünyayı dolaşıp yedi kıtada 135 ülke göreceksiniz, üstelik fahiş kira masrafından kurtulduğunuz için kâra geçeceksiniz. Olur mu, olur!

Fotoğraflar: Life at Sea

1 Kasım 2023 günü İstanbul’dan lüks bir gemi kalkacak. Önce İspanya’daki Bercelona limanına, oradan ABD’nin Miami şehrine gidecek. Üç yılda yedi kıtada 135 ülkeyi gezip 375 noktada birkaç gün duraklayacak. Böylece yolcular; yalnızca şehirleri değil; dünyanın harikalarını, egzotik adaları, hatta Antartika’yı görebilecek. Meraklısı rotanın tamamını buradan inceleyebilir.

Peki gemide sizi nasıl bir hayat bekliyor?

Seyahat dergisi Travel + Leisure ayrıntıları şöyle anlatmış:

Konaklayacağınız kabinler 130 metrekarelik odalardan 260 metrekarelik balkonlu süitlere kadar çeşitlilik gösteriyor.

Gemide bir ‘dijital göçebe’nin ihtiyaç duyacağı donanım mevcut. Yemek ve eğlence seçenekleri, sağlık merkezi, güneşlenme güvertesi ve havuz gibi dinlenme alanlarının yanı sıra, bol çalışma alanı; toplantı odaları, 14 ofis ve teknolojiyle donatılmış bir merkez var.

Gemide ayrıca ücretsiz sağlık hizmetleri, öğrenme meraklıları için eğitim programları da mevcut.

Bütün dünya bahçeniz

Life at Sea Cruises’ın genel müdürü Mikael Petterson, “Müşterilerine bu tür bir esneklik sunan başka bir gemi seyahati ürünü yok” diyor.

Satış ve pazarlama müdürü Irina Strembitsky sundukları hizmeti şöyle tanımlıyor: “Evinizin konforundan ödün vermek zorunda kalmadan yapabileceğiniz bir gemi yolculuğu. Gemi denizdeki eviniz, bütün dünya bahçeniz.”

Can alıcı soruya geliyoruz: Vedat Uğurlu’nun kurduğu Miray Denizcilik’e ait MV Gemini ile bu yolculuğa çıkmanın bedeli ne? Bu ‘her şey dahil’ deneyimi yaşamak için yıllık 30 bin dolar (yaklaşık 600 bin lira) ödemek gerekiyor. Tabii bu başlangıç; lüks arttıkça fiyat da artıyor.

Yılda 30 bin dolar, ayda 2 bin 500 dolar yani 50 bin lira yapar. İstanbul’da kalburüstü bir semtte lükse kaçan 130 metrekarelik bir dairenin kirası, hele de eşyalıysa en az bu fiyatı buluyor. Zaten Travel + Leisure da ‘Bu deniz yolcuğuğuna çıkmak, karada ev tutmaktan daha ucuza gelebilir’ demiş.

Başta da söylediğimiz gibi gemi seyahati ucuz değil, kiralar pahalı.