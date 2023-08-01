Koç Üniversitesi’ne ‘nihayet’ rektör atandı

Yaklaşık iki senedir vekaleten yönetilen Koç Üniversitesi’ne bugün rektör atandı.

Rektör atanan Prof. Dr. Metin Sitti yaklaşık yedi aydır üniversitede rektör gibi davranıyor ve rektörlük yetkilerini kullanıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa atamayı imzalamadığı için Sitti görevine resmi olarak başlayamıyordu.

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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkilerini düzenleyen yönetmeliğe göre rektörlük koltuğunun boşalması durumunda yerine rektör yardımcılarından biri vekaleten atanıyor. Vekalet süresinin altı ayı geçmesi durumundaysa yeni bir rektör atanıyor.

İlk kez 2009’da Koç Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Umran İnan, bu görevi 2021’e kadar yani görev süresi sona erene kadar sürdürdü.

İnan’ın 2021’de görevi bittiğindeyse yerine akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı vekaleten getirildi.

Canlı, Eylül 2021’den beri yani yaklaşık iki yıl boyunca rektörlük koltuğunu vekaleten doldurdu.

Düzenlemelere uyulmadı

Düzenlemelere göre Koç Üniversitesi’ne rektör atanması gerekiyordu ama iki yıl boyunca bu olmadı.

İnan bir süre, görev süresi dolmasına rağmen rektör gibi davranmaya devam etti. Hatta bunun için Koç Üniversitesi’nde daha önce olmayan bir pozisyon bile oluşturuldu.

Diken’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre İnan, görev süresi dolduktan sonra yeni oluşturulan ‘mütevelli heyeti danışmanlığına’ getirildi ve bir süre rektör gibi davranmaya devam etti.

Erdoğan, görevlendirmeyi onaylamıyordu

Aynı düzenlemeye göre, Koç Üniversitesi gibi vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, ‘Yükseköğretim Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak’ vakfın mütevelli heyeti tarafından atanıyor. Ama mütevelli heyeti de aday belirleyemedi.

Diken’in edindiği bilgiye göre okulun mütevelli heyeti de Ocak 2023’te Prof. Dr. Metin Sitti’yi atamaya karar verdi ama Erdoğan bu atamayı uzun süre imzalamadı.

Sitti’yse bu süre zarfında Erdoğan tarafından rektör olarak atanmamasına rağmen rektör gibi davranıyordu.

Sitti yurt dışından gelmişti

Rektör olabilmesi için Sitti yurt dışından getirtildi ama Erdoğan, uzun süre bu atamayı onaylamayarak imzalamadı. İmzalamadığı için de Koç Üniversitesi iki sene boyunca vekaleten yönetildi.

Metin Sitti şimdiyse resmen Koç Üniversitesi’ne atandı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.