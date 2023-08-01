Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatih Kırışık

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil

Koç Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Sitti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rana Kibar

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Orhan Baş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şakir Taşdemir

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Saltan

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’neyse Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.