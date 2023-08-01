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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan 20 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:


  • Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş
  • Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı
  • Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
  • Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can
  • Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
  • Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatih Kırışık
  • Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
  • Koç Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Sitti
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
  • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rana Kibar
  • Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Orhan Baş
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın
  • Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şakir Taşdemir
  • Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Saltan
  • Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’neyse Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

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