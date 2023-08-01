Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları şöyle:
- Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Kelleş
- Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Alpay Arıbaş
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı
- Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu
- Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yılmaz Can
- Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar
- Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatih Kırışık
- Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil
- Koç Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Metin Sitti
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak
- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rana Kibar
- Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Orhan Baş
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kemalettin Aydın
- Sinop Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Şakir Taşdemir
- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Saltan
- Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’neyse Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.