Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı: Bir yaralı

İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na düzenlenen saldırıda bir Türk vatandaşı yaralandı.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Alsancak semtinde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu’na silahlı saldırı düzenlendi. AA’nın haberine göre saldırıda Emine T. adlı kadın ağır şekilde yaralandı.


Yaralı kadının saldırıya uğrayan İsveç Fahri Konsolosluğu’nun personeli olduğu belirtildi. Saldırının failiyse gözaltına alındı.

Son dönemde İsveç’te Kuran yakma eylemlerine izin verilmesi gerilimi tırmandırmıştı. Saldırının bununla bağlantılı olabileceği düşünülürken, İzmir Valiliği failin zihinsel engelli olduğunu duyurdu.

Valiliğin saldırıya ilişkin paylaştığı açıklama şöyle:

”İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.”

SON HABERLER

DSÖ’ye itiraz: Türkiye tütün satışı en çok artan ülke

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son raporunda Türkiye’yi sigarayla mücadelede en başarılı ülkeler arasında göstermesine itiraz geldi. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, son yıllarda mücadelede tavizler verildiğini belirterek, “Tütün kontrolünde başarı öyküsü aramak aşırı iyimserlik” dedi.

Akşam Postası / 1 Ağustos 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.