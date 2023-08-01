İzmir’deki İsveç Konsolosluğu’na silahlı saldırı: Bir yaralı

İzmir’de İsveç Konsolosluğu’na düzenlenen saldırıda bir Türk vatandaşı yaralandı.

Fotoğraf: AA

İzmir’in Alsancak semtinde bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu’na silahlı saldırı düzenlendi. AA’nın haberine göre saldırıda Emine T. adlı kadın ağır şekilde yaralandı.

Yaralı kadının saldırıya uğrayan İsveç Fahri Konsolosluğu’nun personeli olduğu belirtildi. Saldırının failiyse gözaltına alındı.

Son dönemde İsveç’te Kuran yakma eylemlerine izin verilmesi gerilimi tırmandırmıştı. Saldırının bununla bağlantılı olabileceği düşünülürken, İzmir Valiliği failin zihinsel engelli olduğunu duyurdu.

Valiliğin saldırıya ilişkin paylaştığı açıklama şöyle:

”İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.”