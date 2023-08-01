İstanbul’da yılbaşından bu yana 8,5 ton uyuşturucu yakalandı

İstanbul valiliği, polisin 1 Ocak’tan bu yana kentte 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde yakaladığını bildirdi.

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Türkiye’de her geçen yıl, uyuşturucu yakalama miktarlarında artış görülüyor. Özellikle metamfetamin kullanımında rekor artış var.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2022 raporuna göre, İstanbul metamfetamin kullanımında Avrupa’daki 106 merkez arasında 10’uncu sırada.

Bu artış, polis verilerine de yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Ocak’tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.