AKP’li kurmaylar: Yeni bir seçim kampanyası hazırlanacak

Sabah’a konuşan AKP’li kurmaylar, depremler sonrası yeni bir seçim kampanyası hazırlanacağını söyledi.

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AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın Kahramanmaraş depremleri nedeniyle seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunmasıyla hararetlenen tartışma sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Bana bir sene verin” sözleri de seçimlerin erteleneceğine yorulmuştu. Muhalefet, ertelemeye karşı.

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’a konuşan AKP’li kurmaylar, tarih konusuna girmedi ancak seçim kampanyasının tamamen değişeceğini belirtti.

Buna göre AKP’li bir kurmay, “Türkiye’de 6 Şubat’tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak” dedi.

Kampanyada İstanbul’a özel bir yer ayrılacak.

Seçim bildirgesinin ana başlıklarıysa şöyle olacak: