MHP’liler Anayasa’yı hatırlatmış: Seçim ertelenemez

Habertürk’e konuşan MHP’li yetkiler, Anayasa’nın 78’inci maddesinin çok net anlaşılır olduğunu ve seçimin ertelenmesinin söz konusu olmadığı görüşünde.

MHP’lilere göre seçim ertelenemez. (AA)

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesi gerektiğini savunmuştu. Arınç dün akşam da bir TV programında, aksi takdirde kaos çıkacağını öne sürdü.

Depremler sonucunda şu an itibariyle 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalmıştı.

Arınç’ın çıkışı için, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Partimizin görüşünü yansıtmıyor” demekle yetinmişti. Muhalefet cephesi ise ertelemenin yalnızca savaş hallerinde Meclis onayıyla yapılacağını belirterek aksinin ‘darbe’ olacağını dile getirmişti.

Anayasanın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Diken’e konuşan AKP’li bir yetkiliyse, Çelik’in aksine iki farklı tarihe dikkat çekerek; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının bunun ilk işareti olduğunu söylemişti. Yetkiliye göre Erdoğan’ın inşaatlar için mart ayını işaret etmesi ve bir yıl süre istemesi parti içinde erteleme sinyali olarak yorumlanıyor. AKP’li isme göre parti içindeki genel eğilim seçimlerin yerel seçimlerle birleştirilmesinden yana. Her ne kadar kamuoyu önünde bu yönde renk verilmese de partililerin bu yönde bir adım atılacağına inancı tam.

MHP’liler erteleme istemiyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya göreyse MHP’liler seçimlerin 14 Mayıs veya 18 Haziran’da yapılması taraftarı. Sarıkaya, son bir hafta içinde konuştuğu MHP’nin etkin isimlerinin hemen hepsinden şu cümleyi duyduğunu kaydetti: “Anayasa’nın 78 ve 79’uncu maddeleri net yazılmış; her okuyanın anlayacağı şekilde kaleme alınmış. Bu ortadayken farklı bir arayışın anlamı yok. Seçim ertelemesi söz konusu dahi olamaz.”