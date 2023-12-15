AKP’den Ankaragücü’ne ‘Geçmiş olsun’ ziyareti

AKP Ankara milletvekilleri, başkanı hakeme yumruk atan Ankaragücü’ne ‘Geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü’nün başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Koca daha sonra tutuklanmış, kulüp başkanlığından ve AKP’den istifa etmiş, futboldan ömür boyu men edilmişti. Koca’nın 13 yıla kadar hapsi isteniyor.

AKP Ankara milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Fethan Baykoç ve Asuman Erdoğan, MKE Ankaragücü Kulübü’nü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Oktay ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, arzu edilmeyen bir olay yaşandığını ve herkesin üzüldüğünü belirterek şunları dedi:

‘Geçmiş olsun demek için buradayız’

*Tüm Türk spor camiası, futbol camiası ama tüm Türk kamuoyu olarak üzüldük. Yapılması gerekenler yapıldı ama biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının, şehrimizin zarar görmemesi adına da hem MKE Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız. AKP milletvekilleri olarak şehrin birlik, beraberlik ve dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız.

*Bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor. Olayın idari boyutu da devam ediyor. Dün TFF tarafından gerekli açıklamalar da zaten yapıldı. İçeride yaptığımız değerlendirmede de yine MKE Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerinin olduğunu görüyoruz. Bazı itirazların olduğunu görüyoruz ve Tahkim Kuruluna gidecekleriyle alakalı da açıklamaları oldu. Zaten bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz.

‘Ankaragücü’nü linç kampanyasına tabi tutmamak gerekir’

*Ankaragücü, İmalat-ı Harbiye’nin işçileri, ustaları ve o zamanki öğrencileri tarafından kurulmuş bir kulüp ve Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir kulübümüz. Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan MKE Ankaragücü’nü linç kampanyasına tabi tutmamak gerekir. Her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi MKE Ankaragücü’nün de Ankara’yla bütünleşmiş bir kulüp olarak, buradan zarar görmeden çıkması ve yeni fırsatların oluşturulması, şiddetin önlenmesine dönük gerekli tedbirlerin alınması gerekli.

*Biz AKP milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin, yeşil sahalarda şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini zaten ifade ettik. Elimizden geldiği kadar da sonuna kadar da gerek MKE Ankaragücü’nün gerek spor camiasının, tüm kulüplerimizin yanında olacağımızı, bizim üzerimize düşen bir şey varsa da sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.