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Yaramazlara biraz batar!

Trabzon'da CHP standına bıçaklı saldırı: Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği, CHP İl Gençlik Kolları’nın imza kampanyasında stant görevlisi bir kişinin bıçakla yaralandığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin üç suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraflar: 61saat

Valilik, Ortahisar ilçesi Maraş Caddesi’ndeki olayla ilgili açıklama yayınladı.


Saldırının failinin taksirle yaralamadan iki, cumhurbaşkanına hakaretten üç suç kaydı olduğu belirtildi.

Failin gözaltına alındığını belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Farklı bir ilden gelmiş ve ilimizde inşaat işçisi olarak çalışan, iki taksirle yaralama ve bir de Cumhurbaşkanı’na hakaretten üç suç kaydı bulunan B.G. isimli şahıs ile etkinlik alanındaki kişiler arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşmüş, olay sırasında F.A. isimli stant görevlisi kesici aletle dizinin üzerinden yaralanmıştır. Yaralanan gencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır.

Başsavcılığa bilgi verilerek konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için emniyet birimlerimiz ve ilgili makamlar titizlikle çalışmaktadır. Trabzon Valiliği olarak, her türlü provokatif eyleme karşı vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Kentimizde huzur ve güvenliğin korunması adına tüm tedbirler alınmıştır.”

Trabzon’da CHP standına bıçaklı saldırı

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