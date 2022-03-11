Tahliye edilen Sedef Kabaş: Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandıktan 49 gün sonra ilk duruşmada tahliye edilen gazeteci Sedef Kabaş, “Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız” dedi.

Görsel: ANKA

Kabaş, 14 Ocak’ta katıldığı TELE 1’deki ‘Demokrasi Arenası’ isimli programda, “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” dedikten sonra önceki gece gözaltına alınmış ve ertesi gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten tutuklanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) söz konusu program ve sunucusu Uğur Dündar için geçici yayın yasağı ve para cezası vermişti.

Tahliye sonrası konuşan Kabaş özetle şunları söyledi:

“Arkamda duran, bana sahip çıkan, onlarca baskı ve sindirmeye rağmen biz buradayız diyen herkese çok teşekkür ediyorum, çünkü sizlerin varlığı bana bir kez daha gösterdi ki siz bu toplumun vicdanısınız. Hiçbir şartta bileklerini bükemeyecekleri dayanışma gücünü gösteriyorsunuz. Binlerce mesajınızla desteklerini Bakırköy Kapalı Cezaevi’nde yatan kız kardeşlerim dediğim herkes bana hissettirdi. En sağ tandanslıdan en sol tandanslıya kadar. Hatta zıt görüşlü kadınlar da bana sahip çıktı. Bu da gösteriyor ki, biz haklıyız. Haklıysanız korkmayacaksınız, susmayacaksınız.

Bir hukuk devletinde, demokratik bir ülkede, birinin yaşamayacağı şeyleri yaşattılar bana. Ben sadece ve sadece, hakaret kastı olmadan bir atasözü kullandım. Bütün bu sürecin nedeni bu. Herkesin bu süreci düşünmesini istiyorum. Bize bir genelge yayınlasın arkadaşlar bilelim, ona göre örnek verelim. Bunun sınırını kim neye göre çiziyor? Dolayısıyla demokrasinin işlediği, yargının bağımsız olduğu ülkelerde bunlar yaşanmaz.

‘Korkmayacağız’

Bu şüpheye dayanarak beni tutuklu yargılamaya karar verdiler ve buraya getirdiler. Bugün itibariyle yanılmıyorsam 49 gün sonra, kendilerince bir çeşit cezalandırmayı gerçekleştirdikten sonra hakim karşısına çıktım ve savunmamı yaptım. Bu savunmayı hem hakime, hem de yüce Türk adaletine yaptım. Beni sadece yargılamadılar, sadece hapsetmediler, bizim gibi gerçekleri yazan ve buna cesaret eden gazetecileri hapsederek, üzerlerinde korku oluşturarak sanmayın ki sadece bizi hapsediyorlar.

Bunu gazetecilere sanatçılara akademisyenlere yapan, size neler yapmaz mesajını vermeye çalışıyorlar ve toplumda kendilerince bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Peki korkacak mıyız? Elbette hayır. Haklıysak korkmayacağız. Haksızlık varsa da susmayacağız arkadaşlar.”