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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak Valiliği, MHP ilçe başkanı için basın açıklaması yayınladı: Telefon hattı onun değildi

Şırnak Valiliği, adına kayıtlı telefon hattıyla İstanbul’daki bombalı saldırı zanlısıyla iki kere görüştüğü gerekçesiyle ifadesi alınan MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkında yazılı açıklama yayınlayarak İlhan’ın ‘telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığı’ yönündeki iddiasını tekrarladı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini iddia edip ABD’yi suçlamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında da zanlının ‘PKK tarafından özel yetiştirilmiş bir istihbarat elemanı’ olduğu belirtilmişti. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin olmadığını açıklamıştı.

Saldırının faili olduğu açıklanarak gözaltına alınan Ehlam Elbeşir ve MHP’li Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edilmişti. HTS kayıtlarında, İlhan’ın adına kayıtlı bir telefon hattıyla Elbeşir’in kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı yer almıştı.

İlhan, ‘telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını’ iddia ederek şunları demişti: “Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı üç hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır. O numarayı, kimlik fotokopimle sahte olarak Cizre’den çıkarmışlar.”

Şırnak Valiliği’nin açıklamasında da İlhan’ın savunmasıyla aynı değerlendirme paylaşıldı: “GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak hattın üçüncü şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin cumhuriyet başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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