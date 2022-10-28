Panda Tuan Tuan çok hasta: Çinli veterinerlerden yardım istendi

Tayvan, hastalanan pandanın tedavisi için Çinli veterinerlerden yardım istedi.

Fotoğraf: Twitter

‘Tuan Tuan’ adlı erkek panda 2008’de Pekin tarafından, ‘partneri’ Yuan Yuan’la Tayvan’a hediye edilmişti.

Çok sevilen, o yıldan beri ziyaretçi akınına uğrayan iki panda, Tayvan ve Çin arasındaki daha sıcak ilişkiler döneminde verilmişti. Pandaların isimleri ‘birleşme’ ve ‘birlik’ anlamına geliyor.

Tayvan ve Çin arasında son dönemde ilişkiler gergin ancak 18 yaşındaki Tuan Tuan’ın ağır hastalanması taraflar arasında bağ kurulmasına neden oldu.

Beyninde tümör olduğu düşünülüyor

Bakıcılar ve Tayvanlı veterinerlerin beyninde tümör olduğunu düşünen, her geçen gün durumu kötüleşen pandaya bakmaları için Çinli veterinerleri çağırdı.

Bu talep olumlu yanıt buldu.

Tayvanlı yetkililer, Çinli veterinerlerin vize işlemlerini hallettiklerini, ne zaman Tayvan’a varacaklarını henüz bilmediklerini açıkladı. Çinli veterinerlerin, en azından Tuan Tuan’ın yaşamının son günlerini daha kaliteli geçirmesini sağlayabileceklerini umduklarını dile getirdi.

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu, Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Tayvan, Çin’in ada etrafında askeri faaliyetlerini artırdığını belirterek ‘gerekirse’ karşı saldırıda bulunabileceklerini açıklamıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 16 Ekim’de, ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi’nde Tayvan’la barışçıl bir şekilde birleşmek için çabalarını devam ettireceklerini ama ‘güç kullanma’ seçeneğinden vazgeçme sözü veremeyeceklerini söylemişti.