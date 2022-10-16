Çin devlet başkanı: Tayvan’la birleşmek için ‘güç kullanma’ seçeneğinden vazgeçmiyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan’la barışçıl bir şekilde birleşmek için çabalarını devam ettireceklerini ama ‘güç kullanma’ seçeneğinden tamamen vazgeçme sözünü vermeyeceklerini söyledi.

Xi Jinping. Fotoğraf: AA

Çin’de ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi başkent Pekin’de başladı.

Ülkenin gelecek beş yıldaki siyasi doğrultusunu ve yönetim kadrolarını belirleyecek kongrenin açılış töreni ve ilk oturumunda devlet başkanı ve partinin genel sekreteri Şi Cinping konuştu.

Şi’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Gelir dağıtım sistemini iyileştireceğiz. Daha fazla işe daha fazla ücret verilmesini sağlayacağız ve insanları çok çalışarak refaha ulaşmalarını teşvik edeceğiz. Fırsat eşitliğini teşvik edeceğiz, düşük gelirlilerin gelirini artıracağız ve orta sınıfın büyüklüğünü genişleteceğiz. Gelir dağılımını ve servet biriktirme yollarını düzenleyeceğiz.

* Covid-19’la mücadele ederken insanları ve hayatlarını her şeyin önüne koyduk ve ‘Sıfır Covid’ politikası izledik. Halkın sağlığını ve güvenliğini mümkün olan en büyük ölçüde koruduk. Hem salgına müdahalede hem de ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli başarılar elde ettik.

* Yüksek kaliteli kalkınma, her yönüyle sosyalist modern bir ülke inşa etmenin en büyük önceliğidir. Kalkınma, partinin yönetimdeki en önemli önceliğidir.

* İçtenlikle ve en üst düzeyde çabayla Tayvan’la barışçıl bir birleşme için çabalamaya devam edeceğiz. Ama, güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceğiz. Tarihin çarkları Çin’in yeniden birleşmesine doğru ilerliyor. Ülkemizin tam olarak yeniden birleşmesi mutlaka gerçekleşmelidir ve bu gerçekleşebilir.

* Hong Kong’daki çalkantılı gelişmeler karşısında, merkezi hükümet, Çin Anayasası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi Temel Yasası’nın öngördüğü şekilde özel idari bölge üzerindeki genel yargı yetkisini kullandı. Hong Kong’un vatanseverler tarafından yönetilmesi sağlandı. Hong Kong’da düzen yeniden sağlandı ve bölgede daha iyiye doğru büyük bir dönüş oldu.

* Her alanda muharebe koşulları altında askeri eğitimi yoğunlaştıracağız.

* En yüksek karbon emisyonlarına ve karbon nötrlüğüne ulaşma hedeflerine doğru aktif ve ihtiyatlı bir şekilde çalışacağız.