Tayvan: Çin, ABD saldırısına hazırlanıyor

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in, ABD’ye ait savaş gemilerine saldırmayı simüle ettiğini ve bir savaş durumunda yabancı kuvvetlerin Tayvan’ın yardımına gelmesini önlemeyi hedeflediğini iddia ettiği bir rapor hazırladı.

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti. Tatbikatlar sırasında Çin’in fırlattığı bazı füzeler Tayvan ve Japonya yakınlarına düşmüştü.

Çin’in ada çevresindeki askeri faaliyetleri de devam ediyor. Tayvan, son dönemde Çin’e ait çok sayıda uçak ve gemilerin ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı. Tayvan, özellikle Çin’e ait drone ve insansız hava araçlarının Çin kıyılarına az mesafede bulunan Tayvan’a ait adaların defalarca yakınından uçtuğunu duyurmuştu. Tayvan, salı Çin’in drone’nuna uyarı ateşi açmıştı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, parlamentoya sunduğu bir raporda, Çin’in adaya yönelik bir saldırı için savaş hazırlıklarını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi. Raporda, Çin’in ABD gemilerine saldırılar düzenlemek için tatbikatlarda bulunduğu ve Tayvan’ın komuta ve iletişim sistemlerini bozmak için elektronik saldırılarda bulunabileceği yazıyor.

Raporda ayrıca, adayı kontrol altına almak için Tayvan’ı ablukaya alabileceği ve enerjiyle ekonomik kaynaklarını kesebileceği dile getiriliyor. Rapora göre Çin, bunun için nakliye gemileri hazırlıyor ve yeni uçak gemilerini denize indirmek için çalışıyor.