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Yaramazlara biraz batar!

Tayvan’dan Çin açıklaması: Gerekirse karşı saldırıda bulunabiliriz


Tayvan, Çin’in ada etrafında askeri faaliyetlerini artırdığını belirterek ‘gerekirse’ karşı saldırıda bulunabileceklerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ağustos başında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan’ı ziyaret etmiş ve bu, Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ziyaret sırasında taraflar bölgeye savaş uçağı ve gemisi göndermiş, Çin, ziyaretten sonra ada çevresinde çok sayıda askeri tatbikat düzenlemişti.


Çin’in ada çevresindeki askeri faaliyetleri de devam ediyor. Tayvan, son dönemde Çin’e ait çok sayıda uçak ve gemilerin ada çevresinde görüldüğünü açıklamıştı. Tayvan, özellikle Çin’e ait drone ve insansız hava araçlarının Çin kıyılarına az mesafede bulunan Tayvan’a ait adaların defalarca yakınından uçtuğunu duyurmuştu.

Tayvan’ın genelkurmay başkan yardımcısı Lin Wen-Haung, Çin’in bu faaliyetlerle bölgeyi istikrarsızlaştığını belirterek “12 deniz mili deniz ve hava bölgemize giren uçak ve gemilere karşı ordumuz istisnasız olarak kendini savunma ve karşı saldırı hakkını kullanacak” dedi.

Tayvan, Çin’e ait bir insansız hava aracına uyarı ateşi açmıştı

Tayvan, dün, cumhurbaşkanının ‘güçlü karşı önlemler’ alınmasını emretmesinden sonra bir Çin insansız hava aracına uyarı ateşi açtı. Tayvan, bu konudaki şikayetlerini Çin’e iletmiş ancak talepler reddedilmişti.

ABD, geçtiğimiz günlerde Tayvan’a iki savaş gemisini göndermişti. Çin, bunu tepkiyle karşılamış ve yabancı gemilerin Tayvan’dan geçmesine karşı olmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Çin, ayrıca ay başındaki ziyaretten sonra Pelosi’yi ve başbakan dahil Tayvanlı yetkilileri yaptırım listesine almış ve ABD’yle birçok alandaki diyaloğunu sonlandırmıştı. Çin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak kabul ediyor.

ABD de Çin’i kızdıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Ağustos’ta Pelosi’den sonra kongre üyeleri de Tayvan’ı ziyaret etmiş ve ABD, Tayvan’la kapsamlı ticari görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

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