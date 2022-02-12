Kılıçdaroğlu: Hükümete geri adım attırmak istiyorum

Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete geri adım attırmak istediğini söyledi.

Yeni yıl itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmiş, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstüyse yüzde 127 zam görmüştü. 150 kilovatsaatlik sınır daha sonra 210’a yükseltilmişti. Birçok kentte elektrik zammı protesto edilirken, esnaf fatura tutarlarını vitrine asmaya başlamıştı.

CHP lideri böyle bir ortamda çıkış yapmış, Twitter’da yayınladığı videoda “Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…” diyerek, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurmuştu.

İktidar kanadı bunu ‘provokasyon’ diye yorumlamış, CHP’yse ülke genelinde zamların çekilmesi için kampanya başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu son olarak, elektrik zammı hatasından dönülmezse diğer adımları da atacağını söylemişti.

Fatura çıkışıyla ilgili Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan CHP lideri, “Amacım, insanların faturalar nedeniyle yaşadığı derin acıya ortak olmaktı. Onların sözcüsü olmak istedim” dedi.

İstanbul’da elektrik faturasını vitrinine asan bir esnafa maliyeci gönderildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, “Ne zamana kadar ödemeyeceksiniz” sorusuna “Hükümete geri adım attırmak istiyorum. Zamlar geri alınıncaya dek faturaları ödemeyeceğim” diye konuştu.