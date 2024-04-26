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Yaramazlara biraz batar!

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında karar

İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısını yapan Ahlam Albashır, yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.


Beyoğlu’nda patlamaya ilişkin konuşan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söylemişti: “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”

Bombayı bırakan Ahlam Albashır, ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ ve altı kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçlarından yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ahlam Albashır. Fotoğraf: AA

Albashır’a ayrıca diğer suçlardan 1794 yıla kadar hapis cezası verilirken,
tutuklu yargılanan 10 kişiden dördünün tahliyesine karar verildi.

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