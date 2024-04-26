İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı davasında karar

İstiklal Caddesi’nde bombalı terör saldırısını yapan Ahlam Albashır, yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) 16:20 sularında bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
Beyoğlu’nda patlamaya ilişkin konuşan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söylemişti: “Eylemin talimatının Kobani’den geldiği, eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Biraz önce bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü.”
Bombayı bırakan Ahlam Albashır, ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ ve altı kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçlarından yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Albashır’a ayrıca diğer suçlardan 1794 yıla kadar hapis cezası verilirken,
tutuklu yargılanan 10 kişiden dördünün tahliyesine karar verildi.