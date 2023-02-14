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Taksim saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı: Bomba tekstilde hazırlandı

İstanbul Taksim’deki saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, bombanın 2,5 saatte tekstil atölyesinde hazırlandığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti.

Aralarında bombayı patlama bölhesine koyan Ehlam Elbeşir’in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, altı kişi maktul, 123 kişi müşteki, 36 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheli Elbeşir’in Türkiye’ye gelişinin ‘YPG’nin üst düzey sorumlusu’ olduğu iddia edilen ‘Hacı’ kod isimli şahsın talimatlarıyla organize edildiği belirtildi.

Bu kişinin şüpheliye WhatsApp’tan irtibat kuracaklarını söylediği anlatılan iddianamede, göndericinin kendisinin olduğunu ise her mesajdan önce ‘(…)’ şeklinde şifreli mesaj göndererek belli edeceğini, iletişimi bu şekilde kuracaklarını bildirdiği aktarıldı.

İddianamede, Elbeşir’in kendisiyle karı-koca ilişkisi kuracak Bilal El Hacmaos’la buluşup yol hazırlıklarına giriştiği bilgisine yer verildi.

Hacmaos’un İdlib’de bir yere gidip elinde poşetlerle döndüğü ifade edilen iddianamede, poşette beyaz renkli, yumuşak dokuda, un benzeri patlayıcı maddelerin yanında kırmızı renkli kadın iç çamaşırının bulunduğu, bu iç çamaşırlarının içinde kablolar ve tele benzeyen cisimlerle patlayıcı malzemelerin konulabileceği özel bölmelerin yer aldığı bildirildi.

İdlib’de kaldıkları beşinci gün Bilal El Hacmaos’un, getirdiği iç çamaşırlarını Elbeşir’in giymesini istediği anlatılan iddianamede, El Hacmaos’un, Elbeşir’in giydiği korseye ve sutyene bu malzemeleri yerleştirdiği aktarıldı.

Türkiye’ye yaya vaziyette geçtiler

Şüphelilerin sınır hattında bulunan duvarı kaçakçılar vasıtasıyla aşarak Türkiye’ye yaya vaziyette girdikleri, uzunca bir süre yürüdükten sonra kendilerini bekleyen araçla yola devam ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin Hatay, Ceyhan, Adana ve Pozantı’da araç değiştirip İstanbul’a geldikleri aktarıldı.

Şüphelilerin, Türkiye’de Ferhat Habeş adlı kişinin evine yerleştikleri ifade edilen iddianamede, Elbeşir’in eve ilk geldiklerinde kendilerine ayrılan odada iç çamaşırlarında saklı olan iki grup halindeki toz malzemeyi Hacmaos’a teslim ettiği, bu kişinin de bunları İdlib’den beri üzerinde taşıdığı siyah sırt çantasına yerleştirdiği ve çantanın fermuarına taktığı asma kilitle muhafaza altına aldığı, şüphelilerin bir süre sonra da Habeş’in atölyesinde kalmaya başladıkları bildirildi.

Tekstilde hazırlandı

İddianamede, Hacmaos ile Elbeşir’in çalıştıkları ve barındıkları tekstil atölyesinde, İdlib’den getirdikleri malzemelerle nalburdan alınanları bir araya getirip 2,5 saat boyunca bombayı hazırladıkları vurgulanarak, patlayıcının daha sonra dikkat çekmeyecek bir çantaya yerleştirildiği bildirildi.

Şüphelilerin 12 Kasım 2022’de saldırıyı düzenlemeyi planladıkları ancak yurt dışına kaçış planı sebebiyle Hacmaos’ın kararından vazgeçip eylemi ertesi güne bıraktığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin ertesi gün atölyeden kahverengi çanta ve poşetlerle ayrıldıkları belirtildi.

İddianamede, şüpheli Yasir Korali’nin kullandığı araçla Taksim’e doğru yola çıktıkları, Hacmaos’un bombayı çantanın alt bölümüne yerleştirip üzerine gıda malzemeleri koyduğu, Atatürk Kültür Merkezi’nde beraber araçtan indikleri, Hacmaos’ın çantayı Elbeşir’e teslim edip aynı araçla Edirne üzerinde yurt dışına kaçmak üzere atölyeye döndüğü anlatıldı.

Elinde çantayla İstiklal Caddesi’ne yürüyen Elbeşir’in, patlamanın meydana geleceği banka oturup ‘örgütün talimatını beklemeye başladığı’ iddia edilen iddianamede, ‘Hacı‘ kod isimli ‘örgüt yöneticisi’ olduğu iddia edilen kişi tarafından telefonuna ‘(…)’ şeklinde şifreli mesaj gönderilip akabinde ‘…Çantayı bırak, hemen oradan ayrıl…’ talimatının verilmesi üzerine, bomba bulunan çantayı olay yerinde bırakan şüphelinin hızla Taksim Meydanı’na doğru yürümeye başladığı, bu sırada da el yapımı bombanın patlatıldığı vurgulandı.

İstenen cezalar

Edirne’den yurt dışına firar eden ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulan Bilal Hacmaos ve tutuklu şüpheli Elbeşir’in yedi kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren PKK’lı Cemil Bayık’ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin de yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl altı aya kadar hapisleri talep edildi.

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