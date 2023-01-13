Taksim saldırısına ilişkin Bulgaristan’dan getirilen zanlı tutuklandı

TİP’in gazetecilerle yaptığı toplantıda Erkan Baş, bu seçimi yalnızca bir seçim olarak değil, Cumhuriyet’in 100. yılında yeni ve demokratik bir ülke kurmak için başlangıç gördüklerini, yeni yüzyılda sosyalistlerin de olacağını ifade etti.