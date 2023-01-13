Taksim saldırısına ilişkin Bulgaristan’dan getirilen zanlı tutuklandı

İstanbul Taksim’deki bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Hazni Gölge tutuklandı.
Beyoğlu ilçesindeki Taksim’in İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da bomba patlatılması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı PKK’nın düzenlediğini öne sürüp ABD’yi suçlamıştı. PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etmişti.
Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
AA’nın haberine göre yakalandığı Bulgaristan’dan sınır dışı edilerek Edirne’ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Hazni Gölge’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Saldırıyı planlamakla suçlanan Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirtilen Gölge, adliyeye sevk edildi.
Gölge, ifadesinin ardından ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklandı.
Tutuklu sayısı 27’ye çıktı
Saldırıyı düzenleyen Ehlam Elbeşir ve olaya karıştıkları belirlenen 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10’u adli makamlarca serbest bırakılmış, 22’si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilmiş, üçü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 26’sı tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 27’ye çıktı.