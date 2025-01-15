İmralı heyeti 17 Ocak'ta açıklama yapacak

17 Ocak’ta yazılı açıklama yapacağını duyuran DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la yeniden görüşmek için haftaya başvuracak.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a AKP grup toplantısı öncesi “İmralı’da ikinci görüşme olacak mı?” diye soruldu. Tunç “Talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğunda takdirde elbette bunun değerlendirmesini Adalet Bakanlığı olarak değerlendiririz” yanıtını verdi.

ANKA‘nın haberine göre Tunç açıklamaları üzerine İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder “Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız” dedi.

Heyetin 17 Ocak’taysa şimdiye kadar yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapacağı bildirildi.