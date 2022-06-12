İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın kamyonlarının geçiş güzergahında oturma eylemi: ‘Artık bitsin bu katliam’

Bölge halkı, Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın inşa etmek istediği taş ocağına giden kamyonların geçiş güzergahını kapatarak oturma eylemi yaptı.

Fotoğraf: Twitter

İkizdere Çevre Derneği üyeleri ve gönüllü doğaseverler önceki gün İstanbul’da bir araya gelerek İkizdere’ye gitti. İkizdere halkı ile doğaseverler taş ocağını protesto etti.

ANKA’dan Gençağa Karafazlı’nın aktardığına göre eylemciler ve şirket çalışanları arasında yer yer tartışmaların çıktığı eylemde doğaseverler, “Doğa katliamlarına artık daha fazla tahammülümüz kalmadı. Doğa Katliamlarına son verin artık yeter bitsin bu katliam” dedi.

İkizdere Çevre Derneği (İÇDER) üyeleri, şunları söyledi: “Bitti diyenler yine kaybedecek. Mahkemeler taş ocağı karar alsa da, bu mücadeleye karşı olanlar, bir dönem bizimle yürüyenler ‘Yapacak bir şey yok’ dese de, hala bu mücadele üzerinden kendilerine pay çıkarmaya çalışanlar olsa da, İkizdere Çevre Derneği ve dosalarımızla birlikte haykırıyoruz. Bitmedi, bitmeyecek bu kavga ta ki kazanana kadar.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.