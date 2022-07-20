Eskişehir’de Covid-19 önlemleri: Vakalar, öncelikle başvurulan hastanede tedavi edilecek

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 hastalarının öncelikle başvurdukları hastanelerde tedavi edilmelerini içeren bir karar aldı.

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Valiliğin açıklamasında, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurulan hastanelerde yapılması ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.

‘Vaka sayıları göz önünde bulundurularak’, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar dendi: “Covid-19 hastalarının başvuracağı Kovid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

En hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

Vaka sayılarının, başlangıç referansı vermeden, 40 katına çıktığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘panik havası’nın olmadığını söylese de uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), klinik gözlemlere dayalı uyarılara göre söz konusu varyantın bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4 ve BA5 olduğunu açıklamıştı.

TTB, bu varyantın dünya çapında kısa sürede 10 binlerce insanı öldürebileceği bilindiği için önlemler alınması gerektiğini kaydetmişti.

BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak analizlerde iki-üç ay içinde dünya çapında milyonlarca insanı etkileyebileceği bildiriliyor.

Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 11-17 Temmuz arasında 226 bin 532 Covid-19 vakası kaydedildi, 96 kişi öldü. Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi.