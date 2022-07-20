Haftalık Covid-19 vaka sayısı yine katlandı: 226 bin 532!

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre 11-17 Temmuz arasında 226 bin 532 Covid-19 vakası kaydedildi, 96 kişi öldü. 124 bin 732 kişiyse iyileşti.

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Bakanlık, 4-10 Temmuz’da 26 bin 635 vaka, 17 ölüm bildirmişti.

Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz’un aktardığına göre haftalık vaka sayısı yüzde 93 arttı. Günlük vaka ortalaması 32 bini geçti.

Haftalık ölüm sayısı bir önceki haftaya göre 3.1 katına çıktı ve haftalık ölüm sayısı nisan sonuna geri döndü.

SB 11-17 Temmuz COVID-19 haftalık tablosu yayımlandı.

Haftalık vaka sayısı %93 oranında arttı.

Günlük vaka ortalaması 32 bini geçti.



Haftalık ölüm sayısı bir önceki haftaya göre 3.1 katına çıktı ve haftalık ölüm sayısı Nisan ayı sonuna geri döndü.

Müsterih olmak için neden yok! pic.twitter.com/UdSHBWLw2d — Cavit Işık Yavuz (@ciyavuz) July 20, 2022

Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi.

11-17 Temmuz haftası için haftalık Covid-19 Tablosu yayınlandı.

Geçen hafta vakalar bir önceki haftanın 2 katına, haftalık vefat sayısı ise bir önceki haftanın 3 katına çıktı.

4 haftadır haftalık vaka sayıları her seferinde ikiye katlanıyor. Maalesef artışlar hızlanıyor. pic.twitter.com/hooCAms72O — Zeki Berk (@zekib) July 20, 2022

En hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

Vaka sayılarının, başlangıç referansı vermeden, 40 katına çıktığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘panik havası’nın olmadığını söylese de uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), klinik gözlemlere dayalı uyarılara göre söz konusu varyantın bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4 ve BA5 olduğunu açıklamıştı.

TTB, bu varyantın dünya çapında kısa sürede 10 binlerce insanı öldürebileceği bilindiği için önlemler alınması gerektiğini kaydetmişti.

BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak analizlerde iki-üç ay içinde dünya çapında milyonlarca insanı etkileyebileceği bildiriliyor.

Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.