Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haftalık Covid-19 vaka sayısı yine katlandı: 226 bin 532!


Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre 11-17 Temmuz arasında 226 bin 532 Covid-19 vakası kaydedildi, 96 kişi öldü. 124 bin 732 kişiyse iyileşti.

Fotoğraf: AA

Bakanlık, 4-10 Temmuz’da 26 bin 635 vaka, 17 ölüm bildirmişti.


Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz’un aktardığına göre haftalık vaka sayısı yüzde 93 arttı. Günlük vaka ortalaması 32 bini geçti.

Haftalık ölüm sayısı bir önceki haftaya göre 3.1 katına çıktı ve haftalık ölüm sayısı nisan sonuna geri döndü.

Vaka sayısı haziranın ilk haftasında 7 bin 322’ydi. 

En hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

Vaka sayılarının, başlangıç referansı vermeden, 40 katına çıktığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘panik havası’nın olmadığını söylese de uzmanlar farklı düşünüyor.

Covid-19 pandemisinin geçen yıllardaki seyrinde, vaka sayıları yaz aylarında tüm dünyada belirgin şekilde azalmıştı. Ama daha hafif seyirli Omicron varyantının hayatımıza girmesiyle, uzmanların tüm uyarılarına rağmen politik kararlarla önlemlerden birer birer vazgeçildi.

Bilim dünyasının öngörüleri doğru çıkarken, rahatlamanın ve önlemlerin bırakılmasıyla Omicron yeni alt varyantlar üretti. Yeni varyantlar da yaz dalgasına yol açtı. Kısa zamanda çok insanı hasta etme becerili bu yeni varyantlar, Omicron’dan daha ağır seyirli hastalık yapıyor. Yine Omicron’un aksine, akciğerlere kadar iniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), klinik gözlemlere dayalı uyarılara göre söz konusu varyantın bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4 ve BA5 olduğunu açıklamıştı.

TTB, bu varyantın dünya çapında kısa sürede 10 binlerce insanı öldürebileceği bilindiği için önlemler alınması gerektiğini kaydetmişti.

BA.4 ve BA.5 varyantlarının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak analizlerde iki-üç ay içinde dünya çapında milyonlarca insanı etkileyebileceği bildiriliyor.

Türkiye’nin Covid-19’un genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bilim girişimi GISAID’a paylaştığı verilere göre şu ana kadar incelenen varyantların en hızlı yayılanı Omicron BA.5, artışını sürdürerek baskın varyant haline geldi.

DSÖ sonbahar için uyardı: Durum zorlaşacak

Vaka artışı 40 katına çıksa da Koca’nın ‘kafası rahat’: Panik yok

TTB: Gerçek Covid-19 vakaları, resmi sayıların çok üstünde

Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka sayısı 117 bin 95!

En hızlı yayılan varyant Türkiye’de baskın hale gelmiş

KLİMİK’ten güncel öneriler: Kimler nasıl aşılanmalı?

‘Pandeminin bitmediğini’ hatırlatan TTB’den yedi öneri

Koca’dan risk grubuna: Aşılar üzerinden altı ay geçmişse, hatırlatma dozu olun

Sağlık bakanı kafasına takmıyor ama en hızlı yayılan varyantla karşı karşıyayız

‘Pandeminin bitmediğini’ hatırlatan TTB’den yedi öneri

Haftalık Covid-19 tablosu: Vakalar katlandı

TTB’den Covid-19 uyarısı: Kapalı ortamda maskeye geri dönülmeli

Haftalık Covid-19 tablosu: Vakalarda yüzde 143 artış!

Uzmanlar uyarıyor: Covid-19’da altıncı dalga kapımızda

Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka sayılarında yüzde 50’ye yakın artış

Bakanlık son iki haftanın Covid-19 verilerini hala açıklamadı

Türkiye, Omicron varyant dalgasına hazırlıksız

Haziranın ikinci haftasının Covid-19 verileri de açıklandı

Hatalı tablonun ardından: Haziranın ilk haftasının Covid-19 verileri açıklandı

Haftalık Covid-19 verilerini yayınlamayan bakanlık günlük tabloda tarihi değiştirdi

Haftalık olacağı duyurulmuştu: Covid-19 tablosu 13 gündür yayınlanmıyor

SON HABERLER