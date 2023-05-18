Erdoğan’ın önde çıktığı İkizdere’de direnenler: Halkımız yalnız bıraktı

AYŞEGÜL KASAP

İktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın doğa katliamı yaptığı Rize’nin İkizdere ilçesinde Tayyip Erdoğan yüzde 85,96 oy aldı.

Sonucu İkizdere’de direnenlere sorduk.

İkizdereli Asuman Fazlıoğlu, direnişte zaten kendi halkı tarafından yalnız bırakıldıklarını söyledi: “İkizdere halkı o direnişte yanımızda yer almadı. O yıkımı şu an anlayamıyorlar. Bunu daha sonra görecekler ve hissedecekler.”

Fotoğraf: İkizdereliler

14 Mayıs genel seçim sonuçlarına göre İkizdere’de millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 10,43, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 3,18, seçimden çekilen Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı.

Fazlıoğlu Erdoğan’ın bu kadar yüksek oy almasını şöyle değerlendirdi: “Bu yeni bir durum değil. Sonuçta İkizdere’de direnişi kendi halkımızdan çok az bir insanla yürüttük. 30 kişilik bir insanla yürüttük. Çevrecilerin destekleri vardı yanımızda. Ama İkizdere halkı o direnişte yanımızda yer almadı. Kendi halkımız tarafından yalnız bırakıldık. O yıkımı şu an anlayamıyorlar. Bunu daha sonra görecekler ve hissedecekler.”

‘İkizdere yoksul bir yer’

İkizdereli aktivist, iktidarın direniş döneminde yaptığını anlattı: “İktidar onları yanımızda yer almaması için ziyaret etti. Söylentiye göre maddi destekler verdiler. Direnişte yer alanları da işten atmakla tehdit ettiler. O kurgu hala devam ediyor. Sonuçta burada AKP’nin ciddi bir örgütlülüğü var. Ve o hala devam ediyor. İnsanların o döngünün dışına çıkması çok zor. Çünkü İkizdere yoksul bir yer ve o tür destekler orada yaşayanlar için çok önemli ve değerli. Dolayısıyla o destekleri kaybetmek istemiyorlar.”

‘Kendimizi sorgulayacağız’

“Bunca olanların karşısında hala iktidara destek verenlere kırgın mısınız” diye sorduğumuzda Fazlıoğlu şu yanıtı verdi: “Hayır. Biz onlara, yıkımı yeterince anlatamadık diye düşünüyoruz. İnsanlar bir şekilde bir yerlere yönlendiriliyor diye biz onlara kırılmamalıyız. Kendimizi sorgulayacağız, ‘Biz nerede hata yaptık? Nerede anlatamadık? Daha çok ne yapabiliriz?’ diye. Yok olan ağaçlarımız, ormanlarımız ve yok olan insan değerleri. Orada verilen mücadele bu iki olgu üzerinden devam ediyor. Ağaçları, insanların değerlerini yok ediyorlar. İnsanların savunma haklarını yok ediyorlar. Acıklı bir durum.”

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.