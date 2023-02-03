Bloomberg: Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir.

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Bloomberg’e isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Finlandiya’nın attığı güvenlik adımlarının ‘yeterli olduğu sonucuna varmaya yakın olduğunu’ söyledi.

Kaynakların aktardığına göre üyelik kabulü, Meclis’in mart ortasında vereceği aradan önce duyurulabilir.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dün şunları demişti: “Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri giderdik. Onaylamak iki ülkeye, Türkiye ve Macaristan’a kalmış. Bir an önce başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra NATO üyeliği için başvurmuştu. İki ülkenin NATO’ya girebilmesi için Türkiye dahil tüm üyelerin bunu yasama organında onaylaması gerekiyor. Türkiye ve Macaristan dışında bütün ülkeler üyelikleri onayladı.

Adaylık talebinin duyurulması üzerine başta Erdoğan, iki ülkenin üyeliğine sert şekilde karşı çıkmış “Boşuna uğraşmasınlar” demişti. Gelişen diplomatik süreçler sonunda Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran’da iki ülkenin üyeliği için Üçlü Muhtıra imzalanmışı.

Görüşmeler devam ederken İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan 21 Ocak öğle saatlerinde büyükelçilik önünde Kuran’ı yakmıştı.

Bunun üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç savunma Bakanı Pål Jonson’ın Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Öncesinde de İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Erdoğan da 23 Ocak’ta Paludan’ın Kuran’ı yakması sonrası İsveç’e seslenmişti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.”

Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

İsveç, ertesi gün Türkiye’yle NATO’ya katılım süreci kapsamında süren görüşmelere ara verildiğini duyurmuştu.

Erdoğan, 29 Ocak’ta NATO üyeliği konusunda Finlandiya için ‘farklı bir mesaj verebileceklerini’ söylemişti.

Bunun üzerine daha önce “İsveç olmadan da NATO’ya katılmayı değerlendirmeliyiz” diyen Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO’ya İsveç’le ayrı ayrı değil birlikte katılmayı istediklerini söylemişti.