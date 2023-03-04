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Yaramazlara biraz batar!

Akşener, ‘Teklif gelirse aday olurum’ diyen Ersan Şen’i aradı: Ciddi misiniz?

Hukuk profesörü Ersan Şen, teklif gelmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemesinin ardırdan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini aradığını söyledi.

Ersan Şen. (CNN Türk)

Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyerek, ‘millet ittifakı’ndan ayrılan İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.


Program devam ederken, Ersan Şen, Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.

Şen, görüşmenin içeriğine dair şunları anlattı: “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz.”

Kendini Rocky Balboa’ya benzetti

Şen adaylığı konusunda iddialı konuştu: “Rocky Balboa filminde bir rakip çıkıyor, hiç umursamıyor. Ama sonu nasıl bitiyor biliyorsunuz değil mi? Bu film böyle başlar.”

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